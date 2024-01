Jnby Design Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Aktienkurs von Jnby Design verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,07 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 17,82 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 18,5 Prozent, wobei Jnby Design aktuell 3,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wurde die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet die Aktie von Jnby Design mit 9,01 % einen Mehrertrag von 2,87 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jnby Design-Aktie bei 9,9 HKD lag, was einem Unterschied von +8,43 Prozent im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt weist jedoch darauf hin, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jnby Design in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jnby Design wird als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jnby Design beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.