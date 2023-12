Jnby Design Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Jnby Design: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Jnby Design wird derzeit als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,1, während das Branchen-KGV bei 36,01 liegt, was einen Abstand von 80 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Jnby Design derzeit einen höheren Wert von 9,01 Prozent auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,19 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Jnby Design insgesamt ein "Neutral"-Wert in dieser Kategorie.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Jnby Design eine Performance von 22,07 Prozent, was eine Underperformance von -2,41 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite jedoch um 12,73 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.