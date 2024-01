Jnby Design Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Jnby Design liegt das aktuelle KGV bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die im Durchschnitt ein KGV von 32 haben, darauf hinweist, dass Jnby Design unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität im Netz normal ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung für Jnby Design führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Jnby Design mit einer Dividendenrendite von 9,01 Prozent einen Wert auf, der 2,85 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment ist und daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jnby Design-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 9,11 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 10,5 HKD (Unterschied +15,26 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,94 HKD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+5,63 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Jnby Design-Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.