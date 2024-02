Jlogo-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Jlogo zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -58,33 Prozent, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -9,23 Prozent, wobei Jlogo mit 49,1 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Jlogo gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Kriterium der Stimmung und Diskussion mit "Neutral" bewertet. Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs um -15 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Jlogo-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.