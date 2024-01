Jlogo Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für die Jlogo-Aktie beträgt 72,22, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 60 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Jlogo-Aktie laut trendfolgender Indikatoren in einem Abwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,56 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,36 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,41 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Jlogo niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 6,28 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jlogo. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist ebenfalls im normalen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.