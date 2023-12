Jlogo Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) für Jlogo zeigt eine Werte von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was auf eine neutrale Situation hindeutet, und daher auch als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Jlogo in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Es wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Jlogo derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 6,26 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.