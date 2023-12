Jlogo Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Anleger-Stimmung bei Jlogo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, wie aus den Auswertungen der vergangenen Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen haben in den letzten ein bis zwei Tagen dominiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Jlogo derzeit niedrigere Beträge aus als der Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche. Die Differenz beträgt 6,26 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Jlogo in den sozialen Medien. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen lag im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jlogo-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt dieses "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich damit eine negative Gesamtbewertung für die Jlogo-Aktie basierend auf Anleger-Stimmung, Dividendenpolitik, Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.