Jlogo Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Jlogo-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,55 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,365 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -33,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,4 HKD, was einer Differenz von -8,75 Prozent und somit einem weiteren "Schlecht"-Signal entspricht. Zusammen ergibt sich daher insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat die Jlogo-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,23 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus dieser Branche jedoch nur um -6,25 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -59,97 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,56 Prozent hatte, liegt Jlogo mit einer Unterperformance von 69,79 Prozent deutlich darunter. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Jlogo liegt bei 57,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral" für die Jlogo-Aktie.