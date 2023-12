Jizhong Energy Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Jizhong Energy-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 18, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 22,14 ebenfalls im überverkauften Bereich, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Jizhong Energy somit ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jizhong Energy verläuft derzeit bei 6,85 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 7,31 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +6,72 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +8,3 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Jizhong Energy in den sozialen Medien, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte und der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung einbrachte. Allerdings wurde über Jizhong Energy deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Jizhong Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 15,24 Prozent und liegt damit über dem Mittelwert (6,09) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Jizhong Energy eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.