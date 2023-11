Jizhong Energy Aktie: Jetzt aber!

Die Dividendenpolitik von Jizhong Energy wird von Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 15 liegt, was einer positiven Differenz von +10,74 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit grünen Stimmungsbarometern an zehn Tagen und neutralen Einstellungen an drei Tagen. Positive Diskussionen über das Unternehmen Jizhong Energy fanden verstärkt in den letzten ein bis zwei Tagen statt, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Jizhong Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,08 Prozent, was einer Outperformance von +18,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Performance von Jizhong Energy um 18,6 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Jizhong Energy derzeit mit einem Wert von 2,22 im Relative Strength-Index überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den Relative Strength-Index eine "Gut"-Einstufung.