Jizhong Energy Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin. Jizhong Energy hat ein KGV von 9,64, was vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI von Jizhong Energy liegt bei 28,68, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jizhong Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,95 CNH lag. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin und führt zu einer guten Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche positive Tendenz.

Das Anleger-Sentiment für Jizhong Energy ist ebenfalls positiv, da hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insgesamt ein positives Signal für die Aktie vorliegt.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren, dass Jizhong Energy gute Bewertungen in den Bereichen Fundamentalanalyse, RSI, technische Analyse und Anleger-Sentiment erhält.