Jizhong Energy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Jizhong Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Kohle & Brennstoffe", notiert aktuell (Stand 11:08 Uhr) mit 6.66 CNH sehr deutlich im Plus (+5.36 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Nach einem bewährten Schema haben wir Jizhong Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jizhong Energy liegt bei einem Wert von 19,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jizhong Energy damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Jizhong Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 100,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um -9,19 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +110,07 Prozent im Branchenvergleich für Jizhong Energy bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,19 Prozent im letzten Jahr. Jizhong Energy lag 110,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Jizhong Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,76 Prozent und liegt mit 2,6 Prozent über dem Mittelwert (3,16) für diese Aktie. Jizhong Energy bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.