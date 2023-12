Jizhong Energy Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt an, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Für die Jizhong Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 48, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, welcher 34,19 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Jizhong Energy.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Jizhong Energy besonders positiv diskutiert. Allerdings zeigen aktuelle Analysen, dass die Anleger sich vor allem für negative Themen interessieren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dennoch wurden in letzter Zeit vor allem positive Signale wahrgenommen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Jizhong Energy beträgt 15,24 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,62 % als höher eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Jizhong Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,2 % erzielt, was 11,45 Prozentpunkte über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

