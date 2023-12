Jiyi Household Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Das Handelsunternehmen Jiyi weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,25 für Handelsunternehmen und Distributoren deutlich niedriger liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie von Jiyi daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den Diskussionen in den sozialen Medien zu Jiyi wurden in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen erörtert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen von den Anlegern als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Jiyi-Aktie negativ bewertet werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,18 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 HKD deutlich darunter liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,15 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Jiyi derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,29 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Aktie von Jiyi aufgrund der fundamentalen, Anleger- und technischen Analyse als unterbewertet betrachtet wird und insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird.