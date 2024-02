Jiuzi Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bei Jiuzi beobachtet werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, was sich positiv auf die Stimmung auswirkt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiuzi bei 0,92 USD liegt und damit -35,66 Prozent vom GD200 (1,43 USD) entfernt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 0,72 USD, was einem Kursanstieg von +27,78 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen konzentrierten sich vor allem auf negative Themen rund um Jiuzi.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 30,98, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für die Jiuzi steht bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Jiuzi daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".