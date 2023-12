Jiuzi Holdings Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert von 70 bis 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Jiuzi zeigt einen Wert von 50,6, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 54,18 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Nur an zwei Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Gesamteinschätzung für das Anleger-Sentiment wurde daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Jiuzi in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiuzi derzeit bei 1,83 USD und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,601 USD, was einem Abstand von -67,16 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) wird die Jiuzi-Aktie mit einer Differenz von -16,53 Prozent als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.