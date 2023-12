Jiuzhitang Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Jiuzhitang verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,14 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,3 Prozent, was bedeutet, dass Jiuzhitang im Branchenvergleich um +18,43 Prozent outperformed hat. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,78 Prozent, wobei Jiuzhitang um 20,92 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating für Jiuzhitang in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,58 Prozent und liegt damit 2,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 1,49). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Jiuzhitang-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs betrachtet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Jiuzhitang auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 89,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Jiuzhitang überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 64,69, was bedeutet, dass Jiuzhitang hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Jiuzhitang-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiuzhitang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,87 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (10,2 CNH) weicht somit um -14,07 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf 50-Tage-Basis beträgt der Durchschnitt aktuell 10,71 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,76 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Jiuzhitang-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.