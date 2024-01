Jiuzhitang Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich feststellen, in welchem Zustand sich das Wertpapier befindet. In Bezug auf die Jiuzhitang-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 84, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ihm ein "Schlecht"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und deutet darauf hin, dass Jiuzhitang weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Jiuzhitang ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jiuzhitang ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jiuzhitang-Aktie mit 9,69 CNH einen Abstand von -17,88 Prozent vom GD200 (11,8 CNH) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu hat der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 10,63 CNH, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Wer derzeit in die Aktie von Jiuzhitang investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 4,1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche einen Mehrertrag von 2,58 Prozentpunkten erzielen. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.