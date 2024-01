Jiuzhitang Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den letzten zwei Wochen wurde Jiuzhitang von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Jiuzhitang-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,86 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 10,3 CNH deutlich darunter lag. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 10,71 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Damit erhält Jiuzhitang insgesamt ein neutrales Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Aktie eine Rendite von 18,14 Prozent, was 19,94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,48 Prozent, wobei Jiuzhitang aktuell 17,65 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiuzhitang beträgt 37, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" neutral ist. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.