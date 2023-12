Jiuzhitang Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Jiuzhitang wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Jiuzhitang in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Jiuzhitang derzeit 3, was eine positive Differenz von +2,1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Jiuzhitang eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiuzhitang liegt mit 37,27 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Branche "Arzneimittel". Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Jiuzhitang eine Performance von 18,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,18 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,31 Prozent im Branchenvergleich für Jiuzhitang. Im "Gesundheitspflege"-Sektor hatte Jiuzhitang eine mittlere Rendite von -2,65 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 20,79 Prozent entspricht. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.