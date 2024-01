Jiuzhitang Aktie: Füße still halten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiuzhitang beträgt 37, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Arzneimittel" Branche als durchschnittlich angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Jiuzhitang liegt bei 89,29, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder Über- noch Unterbewertung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten konnte Jiuzhitang eine Performance von 18,14 Prozent verzeichnen, was im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von 17,75 Prozent darstellt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt um 19,98 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Jiuzhitang gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Das Unternehmen erhielt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, was zu einer positiven Bewertung in diesem Punkt führt.

Zusammenfassend wird Jiuzhitang daher insgesamt mit "Gut" bewertet, basierend auf der KGV-Analyse, dem RSI, der Aktienkursperformance und dem Sentiment/Buzz.