Jiutian Chemical Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Jiutian Chemical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 48,35 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -11,72 Prozent, und Jiutian Chemical liegt aktuell 48,35 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Jiutian Chemical eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Jiutian Chemical daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine Abweichung des Aktienkurses von -48 Prozent bzw. -13,33 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Jiutian Chemical als Neutral-Titel betrachtet, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zu einer "Neutral"-Empfehlung führen. Der Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".