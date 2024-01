Jiumaojiu International Holding wird immer uninteressanter …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für Jiumaojiu wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,21 Punkten, was darauf hinweist, dass Jiumaojiu weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 81,22, was bedeutet, dass Jiumaojiu überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für Jiumaojiu kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von -54,92 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" führt.