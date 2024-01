Jiumaojiu International Holding Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI für Jiumaojiu liegt bei 67,68 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 79,1 und signalisiert eine "schlechte" Bewertung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "schlecht".

Bei der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der für die Jiumaojiu-Aktie bei 12,42 HKD für die letzten 200 Handelstage liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,65 HKD deutlich darunter liegt (-54,51 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 7,49 HKD liegt mit dem letzten Schlusskurs (-24,57 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "schlechten" Rating führt. Somit erhält Jiumaojiu auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt ein "schlechtes" Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Jiumaojiu in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Jiumaojiu wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "neutrale" Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Jiumaojiu eine "neutrale" Einstufung in diesem Punkt.