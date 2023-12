Jiumaojiu International Holding Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Bei Jiumaojiu gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge, weshalb auch die Diskussion als "neutral" bewertet wird. Somit erhält Jiumaojiu insgesamt eine "neutral" Bewertung in diesem Bereich.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Jiumaojiu-Aktie negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 13,34 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 6,18 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -53,67 Prozent und führt zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,63 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -28,39 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "neutralen" Bewertung der Aktie führt. Die Anleger zeigten ebenfalls verstärkt negatives Interesse an dem Unternehmen Jiumaojiu, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Jiumaojiu sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Insgesamt wird Jiumaojiu auf Basis dieser Analysen als "neutral" bis "schlecht" bewertet.