Jiumaojiu International Holding Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Jiumaojiu-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,81 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,85 HKD, was einer Abweichung von -54,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,9 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -25,95 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Jiumaojiu-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 65,96 Punkten liegt, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt dagegen bei 81,8, was darauf schließen lässt, dass die Aktie überkauft ist. Aufgrund dieser Werte wird die Jiumaojiu-Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Stimmung der Anleger insgesamt neutral. In den letzten Wochen überwogen jedoch eher negative Themen, was dazu führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Aus diesen Gründen erhält die Jiumaojiu-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Jiumaojiu-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Schlecht" bewertet, während das Sentiment und der Buzz als "Neutral" eingestuft werden.