Jiumaojiu International Holding Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Jiumaojiu-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs der Jiumaojiu-Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 10,73 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,72 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -56,01 Prozent. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (5,67 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -16,75 Prozent führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Einschätzung für die Jiumaojiu-Aktie, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI liegt bei 51,22, während der RSI25 bei 60,68 liegt.

Die Gesamteinschätzung basierend auf Sentiment und Buzz ist ebenfalls neutral. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist.

Insgesamt erhält die Jiumaojiu-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Neutral".