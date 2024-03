Jiugui Liquor Aktie: Das wird teuer!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Jiugui Liquor wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiugui Liquor besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an zehn Tagen. Allerdings hat sich in den letzten ein bis zwei Tagen die Stimmung geändert, und es dominieren jetzt hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle KGV von Jiugui Liquor mit 33,15 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Jiugui Liquor liegt bei 71,52, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Schlecht" auf Grundlage des RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine eher negative Stimmung und Bewertung für Jiugui Liquor, sowohl in Bezug auf Diskussionen in den sozialen Medien als auch auf fundamentale und technische Kriterien. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.