Jiugui Liquor Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Jiugui Liquor deutlich verschlechtert. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, in denen eine Tendenz zu negativen Themen festgestellt wurde. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Jiugui Liquor daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Jiugui Liquor mit 67,19 CNH aktuell um -10,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -32,01 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Jiugui Liquor liegt derzeit bei 1,59 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,65 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jiugui Liquor bei 42,18, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.