Jiugui Liquor Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positiven Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den Gesprächen der Anleger wurde auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Jiugui Liquor gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Jiugui Liquor derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 93,34 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (67,2 CNH) um -28,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 72,16 CNH zeigt eine Abweichung von -6,87 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Im Bereich der Dividende weist Jiugui Liquor derzeit eine Dividendenrendite von 1,59 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Das aktuelle KGV von Jiugui Liquor beträgt 37, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.