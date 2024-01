Jiugui Liquor Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Jiugui Liquor: Bewertung und Analyse

Die Jiugui Liquor-Aktie bietet eine Dividendenrendite von 1,59 %, was nur minimal unter dem Branchendurchschnitt für Getränke von 1,7 % liegt. Daher wird die aktuelle Einschätzung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Jiugui Liquor ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,14 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen im Internet beeinflussen oft die Stimmung und Wahrnehmung von Aktien. Bei Jiugui Liquor wurde eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schnitt Jiugui Liquor mit einer Rendite von -51,47 % im vergangenen Jahr schlechter ab als der Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche. Auch im Vergleich zur Getränke-Branche liegt die Rendite mit -10,76 % deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Jiugui Liquor in verschiedenen Kategorien als "Neutral" bis "Gut" eingestuft wird, wobei die Renditeentwicklung im vergangenen Jahr als negativ bewertet wird.