Citizen Holdings Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Citizen Watch liegt bei 6,9, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,03 und wird als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Citizen Watch ist insgesamt positiv. Die Bewertung basiert auf den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die positive Themen in den Diskussionen hervorheben, und führt zu einer Gesamteinschätzung von "gut".

Die Dividendenrendite von Citizen Watch beträgt 4,55 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert von 4,6 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "neutral" Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Citizen Watch in Bezug auf Sentiment und Buzz. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb die Gesamteinschätzung in diesem Bereich bei "neutral" liegt.

Zusammenfassend erhält Citizen Watch Bewertungen von "gut" in Bezug auf den RSI und die Anleger-Stimmung, sowie eine "neutral" Bewertung für die Dividendenpolitik, Sentiment und Buzz.