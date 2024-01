Jiugui Liquor Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Jiugui Liquor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -10,76 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jiugui Liquor eine Underperformance von -40,71 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,94 Prozent im letzten Jahr, und Jiugui Liquor lag 40,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Jiugui Liquor ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es jedoch positive Entwicklungen. Die Stimmung für Jiugui Liquor hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, war in den letzten vier Wochen ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Jiugui Liquor eingestellt waren, mit vier positiven und drei negativen Tagen sowie sieben unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Jiugui Liquor daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Jiugui Liquor derzeit eine Dividendenrendite von 1,59 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Getränke") von 1,71 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.