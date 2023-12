Jiugui Liquor Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Jiugui Liquor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -51,47 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,25 Prozent verzeichnete, liegt Jiugui Liquor mit einer Rendite von -51,47 Prozent um 42,22 Prozent unter diesem Durchschnitt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Jiugui Liquor besonders viele negative Diskussionen geführt. An drei Tagen überwogen positive Themen, aber an acht Tagen dominierte die negative Kommunikation. Aktuell scheinen sich die Anleger jedoch mehr für positive Themen zu interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität rund um die Aktie von Jiugui Liquor. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Jiugui Liquor liegt bei 34,8 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 63,51 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Jiugui Liquor basierend auf verschiedenen Faktoren wie Rendite, Anleger-Sentiment und dem Relative Strength-Index.