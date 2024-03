Jiugui Liquor Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jiugui Liquor beträgt das aktuelle KGV 36. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Getränke" haben diese im Durchschnitt ein KGV von 0. Unter fundamentalen Gesichtspunkten ist Jiugui Liquor daher weder unterbewertet noch überbewertet, so die Einschätzung der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiugui Liquor-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 81,55 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 62,21 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,72 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 64,2 CNH, was nur einer Abweichung von -3,1 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die Dividende kann ein Anleger, der aktuell in die Aktie von Jiugui Liquor investiert, bei einer Dividendenrendite von 2,13 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Getränke einen Mehrertrag in Höhe von 0,28 Prozentpunkten erzielen. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen zwei Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Jiugui Liquor bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet werden kann.