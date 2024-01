Jiu Rong Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von Jiu Rong erhält von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -6,15 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

Der Relative Strength-Index gibt der Jiu Rong-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, basierend auf den Werten von 42,11 für RSI7 und 44,44 für RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die jüngsten Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Jiu Rong wider. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jiu Rong eine "Neutral"-Einschätzung von unserer Redaktion.