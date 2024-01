Jiu Rong Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral gelten. Der RSI von Jiu Rong liegt bei 45,45 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls einen Wert von 45,45 und deutet somit auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Jiu Rong ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,55, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,54 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie von Jiu Rong im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Jiu Rong um 70,69 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 18,56 Prozent, und Jiu Rong liegt aktuell 85,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Jiu Rong in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zur Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.