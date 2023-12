Jiu Rong Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiu Rong liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass weder überkauft noch -verkauft wird. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Jiu Rong daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Jiu Rong eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Jiu Rong daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 29, was bedeutet, dass die Börse 29,55 Euro für jeden Euro Gewinn von Jiu Rong zahlt. Dies ist 10 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. In der Kategorie "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die Jiu Rong auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses aktuell als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -20 Prozent über dem Trendsignal liegt. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine Abweichung von +20 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Jiu Rong daher in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.