Jiu Rong Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Einschätzung der Aktienkurse von Jiu Rong basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Jiu Rong in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Jiu Rong derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,19 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiu Rong beträgt derzeit 29, was bedeutet, dass die Börse 29,55 Euro für jeden Euro Gewinn von Jiu Rong zahlt. Dieser Wert liegt 21 Prozent unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 37. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Jiu Rong derzeit um +35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Jedoch liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei -10 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für Jiu Rong basierend auf den verschiedenen Faktoren, die von unseren Analysten bewertet wurden.