Jiu Rong Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Jiu Rong ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 29,55 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Haushalts-Gebrauchsgüter", was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 31,18, was einen Unterschied von 5 Prozent bedeutet. Daher wird die Jiu Rong-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Jiu Rong derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,07%. Dies führt zu einer Differenz von -6 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche und erhält in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein technischer Indikator, zeigt, dass die Jiu Rong-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 100 liegt. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Jiu Rong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,44 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 6,54 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -64,98 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Jiu Rong um 55,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.