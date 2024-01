Jishi Media Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jishi Media wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,84 Punkten, was darauf hinweist, dass Jishi Media weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,88 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Jishi Media. Die vergangenen Wochen zeigten hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Jishi Media-Aktie ein Durchschnitt von 2 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,82 CNH, was einem Unterschied von -9 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,99 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,54 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Anlegerstimmung sich im letzten Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jishi Media-Aktie daher ein "Gut"-Rating.