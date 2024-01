Jishi Media Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die Bewertung der Aktie von Jishi Media basierend auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Monaten verbessert. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen deuten darauf hin, dass die Anleger zunehmend positiv gestimmt sind, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jishi Media zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse basierend auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Jishi Media-Aktie aufgrund der positiven Stimmung und der neutralen RSI-Bewertung eine insgesamt "Gut"-Bewertung, obwohl die charttechnische Analyse ein "Schlecht"-Rating ergibt.