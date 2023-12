Jishi Media Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Jishi Media wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz in Bezug auf die Diskussionsintensität erhöht ist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Jishi Media in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Jishi Media wurde der 7-Tage-RSI auf 55,56 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 43,8 Punkte bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating für beide führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von Jishi Media von 2,1 CNH eine +4,48-prozentige Entfernung vom GD200 (2,01 CNH) auf, was ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 1,98 CNH, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Jishi Media-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Jishi Media in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.