Jishi Media Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Jishi Media zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,85 CNH um -7,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies deutet auf eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" hin. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -7,5 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Jishi Media von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen eine zunehmend positive Stimmungslage im vergangenen Monat, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jishi Media liegt aktuell bei 50, was als neutral betrachtet wird. Allerdings zeigt der RSI25 einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine Einstufung von "Schlecht" erhält.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung und der RSI auf eine eher negative Entwicklung der Jishi Media hinweisen.