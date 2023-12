Jishi Media Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jishi Media derzeit bei 2,01 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,79 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -10,95 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,99 CNH, was zu einem Abstand von -10,05 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Jishi Media derzeit mit einem Wert von 93,55 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jishi Media neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder drehen. Für Jishi Media wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.