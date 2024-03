Jishi Media Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Jishi Media-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,57 CNH sich um -16,93 Prozent vom GD200 (1,89 CNH) entfernt hat, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,67 CNH, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,99 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Jishi Media-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend besser wurde. Daher erhält die Jishi Media-Aktie in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Monate deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zur Jishi Media-Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vermehrt mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Jishi Media-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Jishi Media-Aktie, wobei die Stimmung der Anleger positiv und die charttechnische Bewertung eher negativ ausfällt.