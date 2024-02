Jishi Media Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Bei Jishi Media wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jishi Media-Aktie der letzten 200 Handelstage um 18,13 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von 12,71 Prozent auf eine schlechte charttechnische Bewertung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jishi Media wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ein neutraler RSI festgestellt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, wobei die Diskussion an einigen Tagen von positiven Themen geprägt war, an anderen Tagen jedoch von negativen Themen.

Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung. Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und die Diskussionen in den sozialen Medien eine eher negative Stimmung und eine schlechte charttechnische Bewertung für Jishi Media.

