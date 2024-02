Jinzisheng Holding Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jinzisheng-Aktie liegt derzeit bei 50 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen den gleichen Wert auf, was auf eine neutrale Lage der Aktie hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Jinzisheng-Aktie um 77,34 Prozent vom Durchschnitt des letzten Jahres abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen gab es vor allem negative Äußerungen über Jinzisheng. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt erhält die Jinzisheng-Aktie daher aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien ein "Neutral"-Rating, mit Tendenzen zu einer negativen Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments und der charttechnischen Analyse.