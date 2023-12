Jinzi Ham Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der RSI wird auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jinzi Ham betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hinweist, dass Jinzi Ham momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 33,11 zeigt an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jinzi Ham eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für Jinzi Ham.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jinzi Ham von 5,69 CNH mit +18,05 Prozent Entfernung vom GD200 (4,82 CNH) ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50, der bei 5,32 CNH liegt, weist auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +6,95 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Jinzi Ham-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinzi Ham bei einem Wert von 248, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Jinzi Ham auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.