Jinzi Ham Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Jinzi Ham-Aktie zeigt, dass sie derzeit als neutral bewertet wird. Die längerfristigen Durchschnittswerte der letzten 200 Handelstage liegen bei 5,04 CNH, was sehr nah am letzten Schlusskurs von 4,88 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,17 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 5,06 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs von 4,88 CNH eine Abweichung von -3,56 Prozent auf. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über die Jinzi Ham-Aktie langfristig unterdurchschnittlich aktiv sind und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinzi Ham 212, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche als neutral bewertet wird.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Jinzi Ham im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,43 Prozent erzielen, was 34,45 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" und 34,34 Prozent über dem Durchschnitt in der Nahrungsmittelbranche liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.